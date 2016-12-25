Субсидії будуть монетизовані - Порошенко
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Монетизована версія субсидій може запрацювати вже у квітні 2017-го року
Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту на Івано-Франківщину наголосив, що субсидії будуть монетизовані.
Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко.
«Субсидії будуть монетизовані», - процитував Цеголко у Twitter слова Порошенка.
Субсидії будуть монетизовані. - Президент— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 лютого 2017 р.
Крім того, Глава держави зазначив, що хоче бачити прозорість щодо дорожніх тендерів.
«Єдина позиція - якість і вартість», - навів у Twitter слова Глави держави його речник.
Нагадаємо, 5 січня Коболєв розповів, коли запрацює монетизована версія субсидій.
Раніше Петро Порошенко заявив, що зустріч голів МЗС «Нормандської четвірки» відбудеться наступного тижня.
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