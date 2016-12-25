  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Субсидії будуть монетизовані - Порошенко

    • Сьогодні, 18:33
    • Розсилка

    Монетизована версія субсидій може запрацювати вже у квітні 2017-го року

    Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту на Івано-Франківщину наголосив, що субсидії будуть монетизовані.

    Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко.

    «Субсидії будуть монетизовані», - процитував Цеголко у Twitter слова Порошенка.

    Крім того, Глава держави зазначив, що хоче бачити прозорість щодо дорожніх тендерів.

    «Єдина позиція - якість і вартість», - навів у Twitter слова Глави держави його речник.

    Нагадаємо, 5 січня Коболєв розповів, коли запрацює монетизована версія субсидій.

    Раніше Петро Порошенко заявив, що зустріч голів МЗС «Нормандської четвірки» відбудеться наступного тижня.

    Читайте також статтю: Субсидії за новими правилами. Як розрахувати та отримати допомогу від держави

    Читайте також
    субсидія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ