Субсидії будуть монетизовані - Порошенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монетизована версія субсидій може запрацювати вже у квітні 2017-го року

Президент України Петро Порошенко під час робочого візиту на Івано-Франківщину наголосив, що субсидії будуть монетизовані.

Про це повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко.

«Субсидії будуть монетизовані», - процитував Цеголко у Twitter слова Порошенка.

Субсидії будуть монетизовані. - Президент — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 лютого 2017 р.

Крім того, Глава держави зазначив, що хоче бачити прозорість щодо дорожніх тендерів.

«Єдина позиція - якість і вартість», - навів у Twitter слова Глави держави його речник.

Нагадаємо, 5 січня Коболєв розповів, коли запрацює монетизована версія субсидій.

Раніше Петро Порошенко заявив, що зустріч голів МЗС «Нормандської четвірки» відбудеться наступного тижня.

Читайте також статтю: Субсидії за новими правилами. Як розрахувати та отримати допомогу від держави