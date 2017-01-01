Суд 7 червня вчетверте почне розглядати справу Штепи по суті

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Екс-мер Слов’янська Неля Штепа

Справу Штепи розглядатиме Ленінський райсуд Харкова

Ленінський районний суд Харкова на підготовчому засіданні 30 травня призначив на 7 червня розгляд по суті справи щодо екс-мера Слов’янська Донецької області Нелі Штепи.

Рішення про розгляд справи Штепи по суті ухвалюється вже вчетверте. Раніше цю справу слухали дві колегії суддів Червонозаводського райсуду Харкова і колегія Комінтернівського райсуду, які з різних причин були відведені. Справу направили на повторний автоматичний розподіл, і тепер її почав розглядати Ленінський райсуд Харкова.

Нещодавно Ленінський райсуд Харкова продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді арешту для колишнього мера Слов’янська Нелі Штепи.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

Джерело: Радіо Свобода