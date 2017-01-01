Суд Амстердама встановив: Росія свідомо довела до банкрутства компанію «ЮКОС»

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Суд у Нідерландах встановив свідоме доведення Росією до банкрутства компанії «ЮКОС»

Активи компанії «ЮКОС» розпродали внаслідок оголошення її банкрутства після того, як засудили її власника —Ходорковського

Апеляційний суд Амстердама встановив, що Росія свідомо довела до банкрутства нафтову компанію «ЮКОС» тим, що висунула до неї вимогу сплатити великі суми податків.

Суд вирішив, що законодавство Нідерландів не дозволяє визнати банкрутство компанії «ЮКОС» 2006 року, і, таким чином, призначений у Росії ліквідатор, що займався розпродажем активів компанії, не мав права продавати акції її нідерландського підрозділу Yukos Finance BV.

Колишній генеральний директор компанії «ЮКОС» Стів Тід з приводу цього рішення наголосив, що суд в Амстердамі «викрив обсяги маніпуляцій юридичним процесом і ігнорування верховенства права, до яких ладна вдаватися Росія».

Видання нагадало, що активи компанії «ЮКОС» розпродали внаслідок оголошення її банкрутства після того, як засудили її власника — російського бізнесмена Михайла Ходорковського, котрий став критиком Кремля.

Активи перейшли до державних російських компаній, зокрема «Роснєфті».

Інші співвласники компанії «ЮКОС» продовжують судову боротьбу за повернення своїх активів.

Раніше Гаазький суд задовольнив скаргу Росії щодо позову акціонерів «ЮКОСа» про стягнення $ 50 млрд. Суд ухвалив рішення про те, що арбітраж в Гаазі не мав юрисдикції щодо справи «ЮКОСа».

Колишній співвласник компанії ЮКОС Михайло Ходорковський понад 10 років відбув в ув’язненні в Росії за двома кримінальними справами про податкові й інші фінансові порушення, другу з яких правозахисники називають суто політичною. Він залишив Росію після того, як президент Володимир Путін помилував його у грудні 2013 року. Ходорковський живе переважно у Швейцарії і Великобританії.

Михайло Ходорковський 15 квітня залишив посаду голови російського суспільного руху «Відкрита Росія». Таку заяву він зробив на конференції руху.

Джерело: Радіо Свобода