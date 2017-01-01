Бурштинова справа: вилучені у підозрюваного $120 тис. магічним чином «легалізувались» в е-декларації

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Правоохоронці з’ясують походження вилучених коштів з помешкання підозрюваного

Печерський районний суд Києва арештував $120 тис. в одного з фігурантів бурштинової справи з Рівненської області.

Про це свідчить ухвала суду, яка опублікована 10 травня в Єдиному реєстрі судових рішень.

Кошти виявлені під час обшуку в помешканні підозрюваного ще 24 квітня. Правоохоронців зацікавило їхнє походження, оскільки, за даними фіскальної служби, власник помешкання не отримував доходу на вищезазначену суму протягом 2014-2016 років.

Цікава деталь. Під час обшуків з'ясувалось, що в електронній декларації про доходи та видатки підозрюваного відбулися зміни і вона була доповнена інформацією про зароблені $120 тис. Дані з'явилась на сайті НАЗК 24 квітня о 9:16, хоча обшук завершено о 9:20. При цьому сам декларант постійно перебував із слідчим та учасниками обшуку.

Наступного дня після обшуку Головна військова прокуратура у рамках кримінального провадження №42017000000000433 визнала $120 тис. речовими доказами і такими, що отримані злочинним шляхом.

Так, з матеріалів ухвали також випливає, що військова прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16 лютого 2017 року за фактом створення з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів Рівненської області злочинної організації. До її складу ввійшли місцеві працівники СБУ та прокуратури, які налагодили незаконне отримання коштів від нелегального видобутку бурштину.

Механізм злочинної схеми полягає в тому, що особи зацікавлені в незаконному видобутку бурштину на території Рівненської області повинні передавати щодобово неправомірну вигоду. У подальшому кошти розподіляються між учасниками злочинного угрупування у заздалегідь обговореному відсотковому співвідношенні.

У разі неповідомлення бурштинокопачами про наміри здійснювати незаконний видобуток бурштину, або відмови від сплати грошових коштів за його видобуток, члени злочинної групи з числа правоохоронних органів, маючи владні повноваження дають вказівки місцевим прокурорам та начальникам райвідділів Національної поліції здійснити виїзд на місце видобування, затримати осіб, вилучити бурштин та знаряддя для його видобутку.

Слідство з’ясувало, що за вказівкою співробітників правоохоронних органів здійснюється прихована заміна вилученого бурштину на каміння нижчої якості та меншої фракції та реалізовується ними за кордон, з порушенням митного та податкового законодавства.