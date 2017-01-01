Суд арештував автівку Охендовського і рахунок на 100 гривень - адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Як стверджує адвокат, суд задовольнив клопотання НАБУ тільки частково

Солом’янський суд 24 лютого за клопотанням детектива Національного антикорупційного бюро частково арештував майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Про це повідомив адвокат Охендовського Олег Бабіч.

Як стверджує адвокат, суд задовольнив клопотання НАБУ тільки частково.

Суд обмежився арештом автомобіля 2008 року випуску, єдиного банківського рахунку Охендовського, залишок на якому складає близько 100 гривень, а також 22 акцій, придбаних Охендовським у середині 90-х.

«Навіть таке рішення суду є незаконним. Уже в понеділок на це рішення буде подана апеляція», – вважає адвокат.

Згідно з останньою декларацією за 2015 рік, Охендовському належить місце у підземній автостоянці, 22 акції «Запоріжжяобленерго», 43 долари на рахунку в «Укргазбанку», 205 тис грн готівкою, автомобіль Lexus LX 570 2008 року випуску, мисливський карабін, запонки і годинник.

Голова Центрвиборчкому зареєстрований у квартирі в Києві площею 54 кв.м., власницею якої є його матір.

Більшість майна і бізнесу родини Охендовського оформлено на його дружину і тещу. Це, зокрема, будинки в селі Горенка на Київщині площею 240 кв.м і 120 кв.м, де проживає голова Центрвиборчкому.

Водночас Охендовський не зазначав у декларації київську квартиру своєї тещі Олени Архипової по вул. Протасів Яр, 8 площею 312 кв.м, а також два паркомісця за тією ж адресою. Цю нерухомість теща Охендовського купила у 2009 році.

Як відомо, Охендовський підозрюється у незаконному отриманні грошей із "чорної каси" Партії регіонів. 16 лютого Охендовський звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з проханням закрити справу проти нього.