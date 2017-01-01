Суд арештував машину та мотоцикл розробника е-декларацій для НАЗК

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Колишній директор компанії «Міранда» Юрій Новіков

Колишнього директора ТОВ «Міранда» підозрюють у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків

Солом'янський районнийсуд Києва арештував транспортні засоби екс-керівника компанії «Міранда» Юрія Новікова у рамках кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Як стало відомо «Главкому», відповідні ухвали від 26 травня виніс слідчий суддя Олександр Бобровник.

Мова йде про мотоцикл «Хонда XR 150 Leke-NZ», який на ринку коштує близько $2 тис. Також накладений арешт на автомобіль «Ауді 80».

15 травня цього року пану Новікову повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення, а саме внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування з’ясувало, що екс-директор ТОВ «Міранда» у грудні 2015 року заключив договір з Програмою розвитку ООН на розробку програмного забезпечення для системи електронного декларування в Україні.

Також того ж місяця керівник підприємства підписав договір з Міжнародної організації з міграції, у рамках якого зобов'язався надати обладнання, програмне забезпечення, послуги щодо його встановлення та підтримки в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги, що фінансується Європейським Союзом.

Замість того, щоб самостійно розробити систему електронного декларування для НАЗК, Юрій Новіков залучив до цієї роботи викладача та молодих спеціалістів одного з вищих навчальних закладів Києва.

Паралельно ТОВ «Міранда» уклало договори з естонською Apolineja OU, внісши завідомо неправдиві відомості до актів приймання-здавання щодо поставки робіт. На рахунки іноземної компанії було перераховано $97,5 тис.

Загалом, за 2015-2016 років Юрій Новіков умисно ухилився від сплати податків підприємства на загальну суму 935 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», 31 травня Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-керівнику компанії «Міранда» Юрію Новікову у вигляді застави у розмірі 934,4 тис. грн. Застава має бути сплачена впродовж 5 днів.

30 травня Нацполіція та ДФС обшукали офіс компанії «Міранда», яка розробляла програмне забезпечення для системи електронного декларування.