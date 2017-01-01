Суд арештував баню Пшонки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Пшонка

Високопосадовця часів Януковича підозрюють у виведенні з бюджету 68 млн грн на фіктивний ремонт адмінбудівель Генпрокуратури

Печерський районний суд Києва арештував нерухоме майно сім’ї колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки, який проходить у кримінальному провадженні за статею «привласнення і розтрата майна».

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали суду від 21 березня.

Під арештом опинився житловий будинок загальною площею 214,2 кв. м зі складовими частинами об'єкта нерухомого майна загальною площею 770,6 кв. м (ввійшли: житловий будинок, гостьовий будинок, гараж, дві господарські будівлі, альтанка, дві літні кухні, баня, будинок охорони, каналізаційна споруда і колодязь), земельна ділянка площею 2,64 га (належить третій особі, але справжнім власником майна є Пшонка. – «Главком»), а також земельна ділянка на території Гореницької сільської ради Києво-Святошинського району площею 0,48 га і частина гаража, які є власністю дружини Пшонки.

Суд заборонив екс-генпрокурору, його дружині або особам, які будуть діяти від їхнього імені або за їхнім дорученням (довіреністю) відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищевказаним нерухомим майном.

Нагадаємо, що у червні 2016 року Печерський райсуд уже арештував старовинні книги та ікони Пшонки, які передано на зберігання Національному художньому музею України.

Досудове розслідування з’ясувало, що у березні 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах дав вказівку своєму заступнику і заступнику начальника Головного управління забезпечення діяльності органів прокуратури розробити документацію конкурсних торгів та укласти угоду про виконання будівельних робіт з фіктивною фірмою ТОВ «Телсі». Пшонка планував здійснити капітальний та поточний ремонт адміністративних приміщень Генеральної прокуратури України.

Загалом, за договором ремонту приміщень Генпрокуратура переказала «Телсі» 68,36 млн грн. Потім ці кошти під приводом оплати за товари перераховувались іншому фіктивному ТОВ «Прайм-Консалт», а далі переводились у готівку і були присвоєні.