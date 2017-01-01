Суд арештував майно екс-президента збанкрутілого банку, який вивів понад 90 млн. грн.
- Сьогодні, 20:05
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Серед арештованого – земля, вогнепальна зброя та близько 100 предметів схожих на мисливські ножі
Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього президента ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank), який підозрюється у відмиванні понад 90 млн. грн.
Про це свідчить ухвала суду від 12 січня.
Досудовим розслідуванням виявилено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк», у тому числі президент банку та голова правління банку у 2013-2014 роках (на той час головою правління банку був Дмитро Грабовецький, а президентом Рейніс Тумовс, - ред.), діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах.
Так, в результаті видачі банком кредитних коштів за кредитним договором підприємству ТОВ «Ріл-Мейд» заподіяно збитки ПАТ «Міський комерційний банк» на суму 90,1 млн грн.
У подальшому президент банку, виведені кошти набули вигляду отриманого прибутку від здійснення продажу земельних ділянок на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Мисливські стежки України» на суму 76 млн. 643 тис. 433 грн.
За клопотанням слідчого Нацполіції суд арештував шість земельних ділянок підозрюваного банкіра, які розміщені у Бориспольському районі Київської області, 37 предметів схожих на вогнепальну зброю з комплектуючими, близько 100 предметів схожих на мисливські ножі, а також набої різного калібру до мисливської зброї.
Як відомо, в листопаді 2014 р. Нацбанк зарахував ПАТ «Міський комерційний банк (CityCommerce Bank) до категорії неплатоспроможних. Наступного дня ФГВФО було прийнято рішення про введення в банк тимчасової адміністрації.
19 березня 2015 року Нацбанк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Міський комерційний банк».
Одним з бенефіціарів CityCommerce Bank також вважався екс-нардеп Нуруліслам Аркаллаєв.
«Аркаллаєв - виходець з Донецька і старий товариш Ріната Ахметова. Як і власник СКМ, навряд чи він любить згадувати, як заробив перший капітал. Інші депутати, кажучи про Аркаллаєва, озираються по боках», - писали про нього в ЗМІ.