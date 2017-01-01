Суд арештував майно екс-президента збанкрутілого банку, який вивів понад 90 млн. грн.

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Серед арештованого – земля, вогнепальна зброя та близько 100 предметів схожих на мисливські ножі

Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно колишнього президента ПАТ «Міський комерційний банк» (CityCommerce Bank), який підозрюється у відмиванні понад 90 млн. грн.

Про це свідчить ухвала суду від 12 січня.

Досудовим розслідуванням виявилено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк», у тому числі президент банку та голова правління банку у 2013-2014 роках (на той час головою правління банку був Дмитро Грабовецький, а президентом Рейніс Тумовс, - ред.), діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах.

Так, в результаті видачі банком кредитних коштів за кредитним договором підприємству ТОВ «Ріл-Мейд» заподіяно збитки ПАТ «Міський комерційний банк» на суму 90,1 млн грн.

У подальшому президент банку, виведені кошти набули вигляду отриманого прибутку від здійснення продажу земельних ділянок на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Мисливські стежки України» на суму 76 млн. 643 тис. 433 грн.

30 грудня 2016 року колишньому керівнику ПАТ «Міський комерційний банк» було оголошено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»).

За клопотанням слідчого Нацполіції суд арештував шість земельних ділянок підозрюваного банкіра, які розміщені у Бориспольському районі Київської області, 37 предметів схожих на вогнепальну зброю з комплектуючими, близько 100 предметів схожих на мисливські ножі, а також набої різного калібру до мисливської зброї.

Як відомо, в листопаді 2014 р. Нацбанк зарахував ПАТ «Міський комерційний банк (CityCommerce Bank) до категорії неплатоспроможних. Наступного дня ФГВФО було прийнято рішення про введення в банк тимчасової адміністрації.

19 березня 2015 року Нацбанк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «Міський комерційний банк».

Одним з бенефіціарів CityCommerce Bank також вважався екс-нардеп Нуруліслам Аркаллаєв.

«Аркаллаєв - виходець з Донецька і старий товариш Ріната Ахметова. Як і власник СКМ, навряд чи він любить згадувати, як заробив перший капітал. Інші депутати, кажучи про Аркаллаєва, озираються по боках», - писали про нього в ЗМІ.