Суд арештував одного з фігурантів «справи Курченка»

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Затримання хабарника

Розмір застави – 20 мільйонів гривень

Сьогодні Приморським районним судом міста Одеса задоволено клопотання прокуратури області про взяття під варту підприємця, який причетний до організаціі фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеську область. Про це повідомили у прес-службі одеської прокуратури.

Суд встановив затриманому заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що вказаного чоловіка затримали одеські правоохоронці 3 лютого у Дніпро. За даними слідства цей фігурант займався координацією у злочинній схемі реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону.

Цього тижня вже повідомлено про підозру трьом посадовцям Одеської митниці та двом представникам підприємства, причетним до реалізації нафтопродуктів під виглядом їх транзиту та реекспорту.

Внаслідок злочинних махінацій до державного бюджету не надійшло 1,2 мільярди гривень обов’язкових платежів.