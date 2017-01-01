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    Суд арештував убивцю київського мотоцикліста

    • Сьогодні, 17:51
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    Місце стрільби
    Скріншот відео поліції
    Місце стрільби

    Запобіжний захід – безальтернативний. Підозрюваний проведе за гратами 60 діб

    Дарницький райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №2 та обрав підозрюваному у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Про це інформує прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

    Підозрюваному оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    Триває досудове розслідування, у ході якого будуть встановлені всі обставини скоєного злочину.

    Нагадаємо, у середу, 24 травня, близько 21:30 на Харківському шосе у Києві сталася стрілянина. Невідомі на автомобілі «Сеат» жовтого кольору розстріляли мотоцикліста. 

    Убитим виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко. 

    За попереднією версією правоохоронців, розстріл мотоцикліста стався в результаті конфлікту між учасниками дорожнього руху, який спалахнув раптово.

    26 травня вбивця мотоцикліста прийшов до поліції з повинною

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