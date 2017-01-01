Суд арештував убивцю київського мотоцикліста



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот відео поліції Місце стрільби

Запобіжний захід – безальтернативний. Підозрюваний проведе за гратами 60 діб

Дарницький райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №2 та обрав підозрюваному у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Про це інформує прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Підозрюваному оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, у ході якого будуть встановлені всі обставини скоєного злочину.

Нагадаємо, у середу, 24 травня, близько 21:30 на Харківському шосе у Києві сталася стрілянина. Невідомі на автомобілі «Сеат» жовтого кольору розстріляли мотоцикліста.

Убитим виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко.

За попереднією версією правоохоронців, розстріл мотоцикліста стався в результаті конфлікту між учасниками дорожнього руху, який спалахнув раптово.

26 травня вбивця мотоцикліста прийшов до поліції з повинною.