Суд арештував убивцю київського мотоцикліста
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Запобіжний захід – безальтернативний. Підозрюваний проведе за гратами 60 діб
Дарницький райсуд столиці задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури №2 та обрав підозрюваному у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Про це інформує прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.
Підозрюваному оголошено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування, у ході якого будуть встановлені всі обставини скоєного злочину.
Нагадаємо, у середу, 24 травня, близько 21:30 на Харківському шосе у Києві сталася стрілянина. Невідомі на автомобілі «Сеат» жовтого кольору розстріляли мотоцикліста.
Убитим виявився 36-річний житель столиці Юрій Калиниченко.
За попереднією версією правоохоронців, розстріл мотоцикліста стався в результаті конфлікту між учасниками дорожнього руху, який спалахнув раптово.
26 травня вбивця мотоцикліста прийшов до поліції з повинною.