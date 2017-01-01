Суд арештував власника FS.TO

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Фото: Експрес Власника одного з найбільших онлайн-кінотеатрів України помістили під арешт з правом застави.

Обрано заставу в 5 мільйонів гривень.

Власника одного з найбільших онлайн-кінотеатрів України FS.TO Андрія Комличенко помістили під арешт з правом застави. Про це повідомляє ТСН.



Нагадаємо, онлайн-кінотеатр з піратським контентом і з мільйонною аудиторією FS.TO українська кіберполіції закрила торік восени.



У ході судового засідання вирішено, що на час слідства Андрій Комличенко повинен бути під вартою з запорукою в 5 мільйонів гривень. Обраний запобіжний захід прокурорів не задовольняє, і вони збираються його оскаржувати.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» адвокат юридичної компанії «Юскутум» Артем Афян, розповів, у чому полягає конфлікт між правовласниками і онлайн-кінотеатрами і чому закрити онлайн-кінотеатри у принципі неможливо.