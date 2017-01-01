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    Суд арештував захоплені Росією в Чорному морі бурові установки

    • Сьогодні, 13:10
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    Бурові установки, які належать державній компанії «Чорноморнафтогаз», були захоплені під час анексії Криму Росією

    Приморський районний суд Одеси арештував чотири плавучі бурові установки, які належать державній компанії «Чорноморнафтогаз» і були захоплені під час анексії Криму Росією. Про це йдеться в ухвалі суду від 27 січня 2017 року, оприлюдненій у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

    Арешт наклали в рамках кримінального провадження, відкритого 14 грудня 2015 року за фактом незаконного переміщення і заволодіння буровими установками.

    Йдеться про несамохідні самопідйомні плавучі бурові установки В-319 «Україна» («Незалежність») і В-312 «Петро Годованець», побудовані у 2012-му компанією Keppel Corporation (Сінгапур), а також установку «Сиваш», побудовану в 1979 році в Астрахані (Росія), і «Таврида», побудовану в 1991 році в Астрахані і добудовану в 1995 році в Миколаєві.

    Ці плавучі установки були визнані поліцією речовими доказами в кримінальному провадженні тільки 23 січня 2017 року.

    Самопідйомні плавучі бурові установки «Петро Годованець» і «Україна» були арештовані Печерським райсудом Києва 23 грудня 2015 року з клопотанням Генпрокуратури в рамках кримінального провадження від 1 квітня 2014 року про підозру в зловживанні посадовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості, НАК «Нафтогаз» і «Чорноморнафтогазу» під час їхньої закупівлі.

    Нагадаємо, за даними «Чорноморнафтогазу», Росія щорічно видобуває на шельфі Чорного моря 2 мільярди кубометрів газу.

    Джерело: Лівий берег
    Росія Чорне море Нафтогаз України
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