Суд Брюсселя відмовив Росії зняти арешт з активів у справі ЮКОСа

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У Бельгії в список арештованого майна потрапили рахунки російських дипломатичних представництв, включаючи російські місії при НАТО і Євросоюзі

Брюссельський суд відхилив клопотання Росії про скасування арештів російської власності в Бельгії, здійснених колишніми акціонерами ЮКОСа в червні 2015 року. Йдеться про активи на суму до 1,6 млрд.

Про це повідомляє РБК, що має копію рішення суду від 9 грудня.

Суд першої інстанції в Брюсселі відмовив у розгляді клопотання Росії, яка просила скасувати арешти російської власності, здійснені в червні 2015 року за ініціативи Yukos Universal Limited, одного з колишніх акціонерів ЮКОСа.

Як повідомлялося, в липні 2014 року міжнародний арбітраж в Гаазі присудив колишнім акціонерам ЮКОСа компенсацію $50 млрд. Після того, як Росія відмовилася платити, суд першої інстанції в Бельгії дав змогу виконати вердикт гаазького арбітражу. Пристави описали російське майно.

У список такого майна потрапили рахунки дипломатичних представництв РФ, у тому числі місії при НАТО та Євросоюзі. Дипломатичні рахунки незабаром були розморожені. Заходи торкнулися також відділень державних ЗМІ, серед яких - ТАСС і Russia today.

Нагадаємо, у травні французький суд зняв арешт із російських акцій Euronews у справі ЮКОСа.