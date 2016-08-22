Суд дав доступ НАБУ до зарплатних відомостей Балчуна

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Войцех Балчун

Антикорупційне бюро зацікавилось зарплатою голови «Укрзалізниці»

Солом’янський суд Києва надав детективам Національного антикорупційного бюро доступ зарплатної відомості голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцеха Балчуна. Відповідна ухвала міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

Санкцію видано в рамках розслідування про безпідставну виплату Балчуну понад 10 тис гривень у якості зарплати під час відсутності голови правління «Укрзалізниці» на робочому місці в 2016 - 2017 р.р.

Зокрема, детективам наданий доступ до:

• копії трудового договору, укладеного Міністерством інфраструктури з Балчуном;

• табелів робочого часу голови правління;

• платіжних доручень на перерахунок коштів спрямованих на оплату праці та заохочувальних і компенсаційних виплат голові правління;

• виписок з журналів бухгалтерського обліку щодо заробітної плати Балчуна;

• накази щодо прийняття Балчуна на посаду голови правління, на відрядження, на відпустки;

• документи на підтвердження факту відсутності голови правління на робочому місці з поважних причин з 17.05.2016 року по 16.01.2017 року;

• документи на підтвердження факту нарахування Балчуну усіх виплат за період з 17.05.2016 року по 16.01.2017 року.

«Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи», - йдеться в тексті ухвали.

Якщо ж «Укрзалізниця» не надасть відповідні документи, суд має право надати НАБУ дозвіл на обшук приміщення та вилучення зазначених матеріалів.