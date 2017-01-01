Суд Дніпра сьогодні розгляне справу щодо торгівлі людьми

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Фото: Уніан На суді будуть присутні матері трьох обвинувачених українців

Трьох українців та громадянина Молдови звинувачують в організації каналу торгівлі людьми до Росії

Сьогодні, 12 травня, в суді міста Дніпра почнеться перше судове засідання у справі щодо продажу людей до Росії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Антон Геращенко, передає «Главком».

«Сьогодні о 13:30 в Бабушкінському суді міста Дніпра почнеться перше судове засідання у резонансній і знаковій справі. Перед судом постануть троє громадян України і один громадянин Молдови, які обґрунтовано звинувачуються в організації масштабного каналу торгівлі людьми – поставки громадян України як наркокур'єрів для роботи в Російській Федерації», – написав нардеп.

Геращенко зазначив також, що внаслідок цих злочинних дій тисячі молодих безробітних людей порушували закони України і РФ, залучалися до торгівлі наркотиками, затримувалися російськими правоохоронцям і отримували тривалі терміни ув'язнення в російських в'язницях.