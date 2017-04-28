Суд дозволив конфіскацію $1,5 млрд Януковича і Ко

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Конфіскація коштів, які належали Януковичу і його оточенню

Відбувається перерахунок цих коштів на рахунки державного бюджету

Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича. Про це «Українській правді» повідомили в прес-службі Ради національної безпеки та оборони України.

«Згідно з рішенням суду останньої інстанції, заарештовані кошти Януковича і команди – 1,5 млрд доларів – має бути переказано до держбюджету», – повідомили у прес-службі РНБО.

«Щойно до Ощадбанку з цією ухвалою їздили генпрокурор Юрій Луценко та секретар РНБО Олександр Турчинов. Вони довели це до керівництва Ощадбанку і поїхали доповідати про це президенту», – зазначили у прес-службі.

«Станом на зараз відбувається перерахунок цих коштів на рахунки державного бюджету», – додали в РНБО.

Водночас у Радбезі поки що не уточнили, про який саме суд ідеться.

Як відомо, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних з Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.