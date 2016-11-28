Суд дозволив заочне розслідування щодо екс-міністра доходів Клименка

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Олександр Клименко

Клименку інкримінують участь в організованій злочинній організації, яка завдала матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн

Голосіївський райсуд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (заочного) щодо колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Після 17 годин «процесуальних» боїв та ігор адвокатів в хованки від суду тільки що суддя Голосіівського суду Мирошниченко, розглянувши більше 30 клопотань захисту, надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (простіше -заочне розслідування) відносно Клименка О.В.2, - написав він.

Луценко зазначив, що Клименко «у період квітня 2012 - вересня 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф, злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації».

Луценко оприлюднив копію рішення суду.

Як повідомлялося, на початку лютого цього року Апеляційний суд Києва заочно заарештував Клименка.

21 лютого клопотання про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Клименка було відкликано із суду для усунення технічних недоліків та приєднання ряду документів.