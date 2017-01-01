Суд ЄС визнав обґрунтованими санкції проти «Роснєфті»

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Це рішення може стати підставою для аналогічного рішення за позовом «Роснєфті» у Високому суді Лондона

Європейський суд юстиції загальної юрисдикції визнав обгрунтованими санкції Євросоюзу, запроваджені у зв'язку з ситуацією в Україні щодо низки російських компаній, включаючи «Роснєфть».

Про це йдеться в оприлюдненому рішенні суду за позовом «Роснєфті» проти Ради ЄС.

«Немає ніяких фактів, які могли б поставити під сумнів обґрунтованість рішення (Ради ЄС про введення санкцій) або прийняті (на його підставі) легальні норми», - йдеться в рішенні суду.

Це рішення може стати підставою для аналогічного рішення за позовом «Роснєфті» у Високому суді Лондона, а також створює прецедент для винесення рішень за позовами інших російських компаній.

Відзначається, що країни ЄС мають право робити судові дії для виконання санкцій, однак обмежувальні заходи не можуть бути використані для замороження банківських активів. «Заборонні заходи не мають відношення до здійснення платежів (компанії) банками, - йдеться в рішенні суду. - Вони не ставлять перед собою за мету ніяку заморозку банківських активів».

Судові розгляди тривають з жовтня 2014 року, коли «Роснєфть» опротестувала санкції Євросоюзу, подавши позови до Європейського суду загальної юрисдикції і Високого суду Лондона. Згодом Високий суд Лондона також запросив позицію Європейського суду, до компетенції якого входить вирішення спорів між компаніями і структурами ЄС.

В результаті зараз в Європейському суді зареєстровані дві справи «Роснєфті»: 715/14 «Роснєфть» і інші проти Ради ЄС», розпочате 9 жовтня 2014 року, і 72/15, передане до суду в березні 2015 року.

Джерело: ТАСС