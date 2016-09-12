Суд Лондона дозволив Україні апеляцію в судовому розгляді щодо «боргу Януковича»

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Високий суд Лондона

Англійський суд не підтримав позицію України щодо так званого російського боргу

Сьогодні, 29 березня, Високий Суд Лондону прийняв рішення щодо заяви про розгляд справи у порядку спрощеного провадження позову Довіреної особи Law Debenture Trust Corporation, поданого за вказівкою Російської Федерації проти України стосовно єврооблігацій на суму 3 мільярди доларів США (так званий «російський борг»). Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Рішення було винесено за результатами слухань, що відбулись з 17 по 19 січня 2017 року.

Суддя надав рішення, яке сторони вперше отримали лише на слуханні сьогодні. У найближчі декілька днів українська сторона ознайомиться з повним текстом рішення та детально проаналізує його наслідки разом зі своєю командою юридичних радників.

В чому суть?

Англійський суд не підтримав позицію України щодо так званого російського боргу, але дозволив апеляцію. Україна з повагою ставиться до цього рішення, яке було прийнято в складному та невизначеному правовому полі.

Більше того, ми вітаємо те, що суддя визнав акти економічної та військової агресії проти України та її народу, які Росія безперервно та зі зростаючою інтенсивністю вчиняє з 2013 року, що також було визнано та засуджено міжнародною спільнотою.

Суддя чітко охарактеризував акти економічної, політичної та військової агресії, вчинені Росією проти України, як такі, що «викликають глибоке занепокоєння». Як вказав Суддя, «… перед судом є багато матеріалу, який обґрунтовує позицію України щодо російського тиску та зрештою військових дій…», «позиція України щодо погроз заслуговує на довіру, та на неї не було надано відповіді [Росією]», та «Україна виступила із сильною позицією щодо того, що економічний тиск, застосований Росією, … разом із погрозами, призвели до рішення Уряду не підписувати Угоду про асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті 28 листопада 2013 року, та натомість прийняти російську економічну допомогу…» [в якості так званого кредиту].

Суддя також прямо визнав, що «… Україна може висувати сильний аргумент стосовно того, що економічний ефект військових дій з боку Росії у Криму та східній Україні полягає у тому, що можливість Держави виконувати свої зобов'язання за Облігаціями сильно обмежена».

Суддя також відзначив, що суть цієї справи не є «чітким» та є «складним питанням». Не зважаючи на це, він дійшов висновку, що англійська правова доктрина, яка безпосередньо стосується компетенції англійських судів приймати рішення у сфері високої міжнародної політики, забороняє йому брати до уваги протиправні дії Росії та 'примус' з її боку як частину заперечень України. Як визнав Суддя, якби не ця правова доктрина, позиція України «явно є сильною».

Отже, позиція України була визнана суддею сильною та обґрунтованою. Однак, Суддя зрештою вирішив застосувати певні формальні норми англійського права та винести рішення не на користь України.

Що далі?

Суддя задовольнив прохання України про подання апеляції до Апеляційного суду та надав Україні загальний дозвіл на апеляційне оскарження з усіх питань.

Суддя також задовольнив клопотання України про тимчасове зупинення виконання прийнятого рішення .

Нам важливо, що англійський суд визнав протиправні та відверті акти, вчинені державою-агресором проти України та її народу.

Цей розгляд був першим етапом. На наступних етапах процесу Україна продовжить послідовно відстоювати свою позицію та захищати державні інтереси з використанням всіх можливостей англійського права.

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання щодо боргу України перед Росією на 3 мільярди доларів, суддя Вільям Блер повідомив, що рішення буде винесено «у визначений термін».