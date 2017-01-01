Суд Лондона відклав рішення у справі щодо «боргу Януковича»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Угода між Віктором Януковичем і Володимиром Путіним

Суддя виділить певний час на те, щоб розглянути питання глибше перед тим, як винести своє рішення у належний строк

Сьогодні, 26 травня, Високий суд Лондона відклав винесення свого рішення за заявою України у справі щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США, випущених Україною у грудні 2013 року, так званого боргу Януковича.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України, «під час засідання 26 травня 2017 року у Високому суді у м. Лондон, Суддя Блер (Blair) розглянув ряд невирішених питань за наслідками рішення, постановленого Судом 29 березня 2017 року у порядку спрощеного провадження. Зокрема, Суд розглянув заяву України про подальше зупинення виконання судового рішення до завершення розгляду апеляційної скарги України у англійському Апеляційному суді, що відбудеться не раніше 2018 року».

«Враховуючи складність порушених питань, Суддя вирішив відкласти винесення свого Рішення. Таким чином, після сьогоднішнього слухання Суддя виділить певний час на те, щоб розглянути питання глибше перед тим, як винести своє рішення у належний строк», - інформує Мінфін України.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Високий суд Лондона провів чергове засідання за позовом Росії проти України щодо «боргу Януковича» в 3 мільярди доларів.

Нагадаємо, Україна в грудні 2015 року допустила дефолт за євробондами, викупленими Росією в грудні 2013 року на кошти Фонду національного добробуту ($3 млрд – сам випуск та $75 млн – останній купонний платіж).

Київ пропонував Москві реструктуризацію боргу на загальних із комерційними кредиторами умовах, Росія цей варіант обговорювати відмовилася, наполягаючи на суверенному характері заборгованості.

Борг мав бути погашений до 1 січня 2016 року. Однак у грудні 2015 року Україна ввела мораторій на обслуговування цієї заборгованості і до 1 січня 2016 року не здійснила платіж на загальну суму $3,075 млрд у рахунок погашення та обслуговування належних Росії єврооблігацій.

17 лютого 2016 року мінфін РФ подав до Високого суду Лондона позов про стягнення заборгованості з України.

Інтереси Росії в суді представляє міжнародна юридична компанія Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, яка консультує РФ протягом кількох років.

Україна 27 травня 2016 року подала до Високого суду Англії заперечення щодо позову, в яких вона вказала, що договір про запозичення, укладений у грудні 2013 року, є недійсним через порушення внутрішнього законодавства і встановлених українськими нормативними актами процедур при випуску єврооблігацій на $3 млрд, а також «тиск з боку РФ протягом усього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС».

Високий суд Лондона 19 січня завершив триденні слухання щодо боргу України перед Росією на 3 мільярди доларів, суддя Вільям Блер повідомив, що рішення буде винесено «у визначений термін».

29 березня Високий суд Лондона дозволив розглянути в прискореному порядку позов Російської Федерації до України щодо боргу на 3 млрд доларів.

Україна 10 червня подасть апеляцію щодо цього судового спору.