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    Суд Молдови розгляне апеляцію щодо запобіжного заходу для Чауса

    • Сьогодні, 15:02
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    Микола Чаус
    Фото: ТСН
    Микола Чаус

    Питання видачі екс-судді країнським правоохоронцям досі не врегульоване

    Суд Молдови розгляне цього тижня апеляцію прокуратури на запобіжний захід у вигляді домашного арешту для судді Миколи Чауса та видачу його українським правоохоронним органам. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає «Главком».

    «Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що за інформацією Антикорупційної прокуратури Молдови, цього тижня судом Молдови буде розглянуто апеляцію прокуратури на запобіжну міру у вигляді домашного арешту для судді Миколи Чауса та видачу українським правоохоронним органам для здійснення правосуддя», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що клопотання про затримання та видачу судді М.Чауса для здійснення правосуддя Україні було передано молдавський стороні 18 січня 2017 року, а 6 березня 2017 року детективи НАБУ особисто відвезли документи для здійснення процедури екстрадиції у Кишинів в прокуратуру Молдови.

    Нагадаємо, суддя Микола Чаус затриманий співробітниками прокуратури Молдови.

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