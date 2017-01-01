Суд Молдови розгляне апеляцію щодо запобіжного заходу для Чауса

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Фото: ТСН Микола Чаус

Питання видачі екс-судді країнським правоохоронцям досі не врегульоване

Суд Молдови розгляне цього тижня апеляцію прокуратури на запобіжний захід у вигляді домашного арешту для судді Миколи Чауса та видачу його українським правоохоронним органам. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає «Главком».

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляє, що за інформацією Антикорупційної прокуратури Молдови, цього тижня судом Молдови буде розглянуто апеляцію прокуратури на запобіжну міру у вигляді домашного арешту для судді Миколи Чауса та видачу українським правоохоронним органам для здійснення правосуддя», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що клопотання про затримання та видачу судді М.Чауса для здійснення правосуддя Україні було передано молдавський стороні 18 січня 2017 року, а 6 березня 2017 року детективи НАБУ особисто відвезли документи для здійснення процедури екстрадиції у Кишинів в прокуратуру Молдови.

Нагадаємо, суддя Микола Чаус затриманий співробітниками прокуратури Молдови.