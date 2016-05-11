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    Суд на два місяці заарештував екс-заступника голови «Укргазвидобування»

    • Сьогодні, 01:37
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    Сомову призначено заставу в розмірі 50 млн грн

    Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику голови правління «Укргазвидобування»Олександру Сомову. Він був заарештований на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 50 млн грн.

    Також, Солом'янський районний суд на 2 місяці заарештував заступника голови правління «Укргазвидобування»Вадима Шленчака. У його справі передбачений заставу 5 млн грн.

    Таким чином, суддя повністю задовольнив вимоги представників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які саме про такий запобіжний захід і просили розповів кореспондент.

    Шаленчак і Сомів проходять як підозрювані у так званій справі Онищенко. Їх звинувачують у розкраданні майна підприємства «Укргазвидобування» та продажу газу за заниженими цінами.

    Джерело: 112 Україна

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