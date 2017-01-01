Суд на Єфремовим продовжив розгляд справи

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Екс-глава фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов

Сьогодні судді заслуховують свідків у справі Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням у державній зраді екс-глави фракції «Партії регіонів» Олександра Єфремова.

«Судове засідання оголошується відкритим», — сказав головуючий суддя.

Відзначимо, колегія суддів продовжує заслуховувати свідчення свідків у цьому кримінальному провадженні.

Нагадаємо, 14 квітня суд залишив Єфремова під арештом ще на два місяці.

Нагадаємо, ГПУ звинувачує Єфремова в скоєнні низки злочинів, а саме вчинення державної зради (ч.1 ст.111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою з групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч.3 ст.110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організаці “ЛНР” (ч.1 ст.258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч.3 ст.27, ст.341 КК України) і пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч.5 ст.27, ст.341 КК України).

Як відомо, екс-регіонал Олександр Єфремов під час перебування на посадіглави Луганської обласної державної адміністрації переказав мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній. Інформацію про це було отримано Генпрокуратурою України від Федерального бюро розслідувань США в рамках міжнародної співпраці. Про це йдеться в тексті ухвали Печерського райсуду Києва.

Перерахунок коштів здійснювався через Укркомунбанк, формальним власником якого був один із заступників Єфремова. Водночас, як повідомляли ЗМІ, контроль над банком належав саме Єфремову.