Суд над Аваковим перенесли на 3 травня

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Фото: Уніан Арсен Аваков

До глави МВС позивається Ігор Луценко

Печерський районний суд Києва призначив друге засідання щодо справи міністра внутрішніх справ Арсена Авакова на третє травня. Про це повідомив народний депутат Ігор Луценко, передає «Главком».

«У судовому засіданні (вчора – «Главком») адвокат, який представляє Авакова, попрохав суд не розглядати адмінпротокол на тій підставі, що він не був вручений Авакову під розпис. Окрім того, співробітники Апарату ВРУ не змогли увійти в МВС України та роз’яснити Авакову його процесуальні права, передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А це, на думку адвоката, унеможливлює притягнення Арсена Борисовича до адміністративної відповідальності. Наступне засідання в справі призначено на 3 травня», - повідомив Луценко.

Як повідомляв «Главком», перше засідання відбулося вчора, 26 квітня, у Печерському райсуді Києва. Суд розпочав розгляд адміністративного протоколу, складеного апаратом Верховної Ради України відносно міністра Авакова.

Глава МВС до зали не з’явився.

Нагадаємо, Арсен Аваков не надав у встановлений законом строк відповідь на звернення народного депутата Ігоря Луценка.