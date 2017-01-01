Суд над Єфремовим: новопризначений адвокат і суддя попросили самовідводу

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Суд знову оголосив перерву, але на сьогодні слухання не закінчені

Після закінчення чергової перерви в судовому процесі у справі екс-керівника парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова про самовідвід заявили суддя і щойно призначений підсудному адвокат.

Про це повідомив телефоном керівник Громадської ради при Старобільському райвідділі Національної поліції Віталій Чуприна.

«Після призначення Єфремову безплатного адвоката остання попросила перерву для ознайомлення зі справою. Після завершення наданого їй часу раптом заявив самовідвід один з суддів на прізвище Березко. Головуючий суддя Олександр Пелих прохання колеги задовольнив. Після чого про самовідвід попросила і адвокат Александрова. Суд знову оголосив перерву», – зазначив Чуприна.

За його словами, представник прокуратури в суді сказав, що на сьогодні слухання ще не закінчені, тому сам він, охорона і спостерігачі залишаються на місці.

Нагадаємо, сьогодні адвокати Єфремова не з’явилися до суду.

В Апеляційному суді Києва призначено засідання за участю Єфремова на вівторок, 17 січня 2017 року.

Як повідомлялося, Старобільський райсуд Луганської області розпочав розгляд справи Єфремова по суті.

Раніше, в п'ятницю, адвокат Єфремова Олександр Мельников заявив, що Старобільський суд мав провести підготовче засідання 13 січня, але переніс його на початок наступного тижня.

Єфремова конвоювали до міста Старобільськ Луганської області.

Генпрокуратура завершила досудове розслідування відносно Олександра Єфремова, якого звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт відправили до суду.

Нагадаємо, Олександра Єфремова було затримано 30 липня 2016 року. ГПУ оголосила йому підозру за трьома статтями, в т.ч. у скоєнні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприянні створенню терористичної організації «ЛНР». 7 серпня у цій справі було затримано колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника.

Джерело: Укрінформ