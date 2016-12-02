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    Суд над Кернесом перенесли на 13 лютого

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    <em><span>Геннадій Кернес у суді</span></em>
    Геннадій Кернес у суді

    Деякі свідки не приїхали на засідання суду у справі Кернеса

    Київський районний суд Полтави переніс на 13 лютого засідання у справі мера Харкова Геннадія Кернеса.

    Розгляд справи відбудеться об 11:00 13 лютого.

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    На сьогоднішнє засідання, як повідомив прокурор Гонілов, викликали близько десятьох свідків, але деякі з них не змогли бути присутніми сьогодні на засіданні. Тож допитали чотирьох свідків, а в межах судового засідання було допитано трьох правоохоронців.

    Як повідомлялося, сьогодні засідання у справі мера Харкова Геннадія Кернеса і двох його охоронців, підозрюваних у викраденні, тортурах і погрозі вбивством двох активістів харківського Євромайдану, почалося у Київському райсуді Полтави. 

    Нагадаємо, 2 березня 2015 року слідчими Генеральної прокуратури України було повідомлено Кернесу про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

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