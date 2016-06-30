Суд надав дозвіл на затримання екс-голови банку «Михайлівський» Дорошенка

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На даний час органами прокуратури та СБУ вживаються заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного

За клопотанням прокуратури міста Києва суд надав дозвіл на затримання екс-голови банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка з метою його приводу для подальшого вирішення питання щодо зміни запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

У п'ятницю, 27 січня, І. Дорошенко не з'явився до слідчого прокуратури для оголошення нової підозри (окрім розкрадання майна йому додатково інкримінується доведення банку до банкрутства).

Перевіркою інформації про хворобу Дорошенка, що була надана його адвокатом, отримані документальні підтвердження про відсутність підстав для його госпіталізації.

На даний час органами прокуратури та СБУ вживаються заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного та виконання рішення суду про його затримання.

Раніше повідомлялось, що колишній голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко зник з-під домашнього нічного арешту.



