Суд надав прокуратурі доступ до дзвінків кремлівського пропагандиста Філліпса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Британський проросійський журналіст Грем Філліпс співпрацює з пропагандистськими телеканалами Russia Today і «Звєзда»

Головна військова прокуратура України отримала дозвіл суду на дослідження всіх мобільних телефонних переговорів кремлівського пропагандиста британця Грема Філліпса.

Відповідна ухвала Печерського суду опублікована у єдиному державному реєстрі судових рішень.

Судом встановлено, що під час перебування на території України, у тому числі в зоні проведення АТО Філліпс користувався власним мобільним терміналом із двома сім-картками оператора мобільного зв’язку ПрАТ «МТС Україна», за допомогою яких спілкувався із представниками терористичних організацій «Д/ЛНР», з приводу висвітлення діяльності вказаних терористичних організацій, отримував від них інформацію щодо зйомки репортажів, під час яких допитував українських військовополонених.

Клопотання слідства було подано з метою встановлення кола осіб, з якими спілкувався Філліпс. Таким чином, слідчий Головної військової прокуратури отримав доступ до даних телефонних переговорів Філліпса за період з 1 квітня 2014 року по 31 січня 2017 року.

Підкреслюється, що отримані таким чином відомості матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо згаданих терористичних організацій, зокрема визначення осіб, які віддавали накази та розпорядження на проведення спеціальних операцій, здійснювали планування та безпосереднє їх проведення.

Як відомо, британський проросійський журналіст Грем Філліпс співпрацює з пропагандистськими телеканалами Russia Today і «Звєзда».

У липні 2014 року Служба безпеки України затримала Філліпса і прийняла рішення про його видворення за межі України із забороною в’їзду на три роки.