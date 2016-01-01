Суд надав слідчим доступ до заяв Януковича, які знаходяться у Путіна

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Представник Росії в ООН Віталій Чуркін демонструє звернення Януковича до Путіна

Слідчий хоче ознайомитися з оригіналами заяви Януковича від 1 березня 2014 року на ім'я президента Росії з проханням використати Збройні сили РФ на території України

Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання слідчого Генеральної прокуратури України про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі знаходяться у володінні Адміністрації президента Росії. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Це рішення суд ухвалив 14 грудня за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генпрокуратури України Вадима Приймачка у кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

«Слідчий хоче ознайомитися з оригіналами заяви екс-президента України від 1 березня 2014 року на ім'я президента Росії з проханням використати Збройні сили РФ на території України, а також інших звернень Віктора Януковича до Володимира Путіна за період «із 01.03.2014 року по дату проведення виїмки та вилучити їх (здійснити їх виїмку)», - повідомила Сарган.