Суд не дозволив НАБУ заочно розслідувати справу судді Чауса

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Суд зазначив, що НАБУ не довело, що суддя Чаус досі перебуває у міжнародному розшуку

Суд відмовив Національному антикорупційному бюро у здійсненні спеціального досудового розслідування у справі судді Миколи Чауса, якого звинувачують у хабарництві.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на рішення Апеляційного суду Києва.

За даними судового реєстру, суд ухвалив таке рішення 10 лютого.

Суд зазначив, що НАБУ не довело, що суддя Чаус досі перебуває у міжнародному розшуку і переховується від слідства і суду.

Згідно з обліками Інтерполу, з 11 листопада Чаус перебував у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

При цьому ухвала суду про затримання Чауса від 8 вересня є чинною протягом 6 місяців. Відповідно до правил Інтерполу, відомості про міжнародний розшук мають бути автоматично видалені 8 лютого 2017 року. На судовому засіданні НАБУ не надало доказів, що Чаус досі розшукується Інтерполом.

На думку суду, НАБУ не довело, що Чаус протягом 6 місяців переховується від органів слідства та суду. Детектив не надав доказів про деякі виклики підозрюваного, а один із викликів було оформлено з порушеннями.

Також суд визнав непідтвердженими доводи детектива, що Чаус переховується на тимчасово окупованій території Криму.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро подали клопотання про заочне розслідування стосовно судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Чаус отримав хабар у розмірі $150 тис. у справі про торгівлю димедролом. Гроші суддя ховав у літрових банках.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт спійманого на хабарі судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса.