Суд не дозволив перевірити мисливсько-рибальський клуб «друзів» Януковича

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Гектари лісів, якими користується ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик», знаходиться на території Макарівського та Бородянського районів

Правоохоронці вказують на незаконну забудову берега водосховища «Урочище Бабка»

Фастівській місцевій прокуратурі відмовили у перевірці ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик» щодо дотримання вимог містобудівного законодавства на березі водосховища «Урочище Бабка». Таку ухвалу виніс Бородянський районний суд Київської області 20 грудня.

З матеріалів справи відомо, що Київська облрада у лютому 2012 року передала 30,8 тис. га «Мисливсько-рибальському клубу «Ярик» в користування мисливські угіддя для ведення мисливського господарства на 49 років.

Слідство з’ясувало, що на цій територій триває незаконне будівництво зі встановленням бетонного паркану безпосередньо на березі водосховища «Урочище Бабка», з влаштуванням заглибленого фундаменту, з використанням автоміксерів-бетоновозів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження від 22 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України.

Тому й правоохоронці просили суд надати дозвіл на проведення перевірки додержання вимог містобудівного законодавства та дотримання будівельних норм при проведенні будівельних робіт на території мисливських угідь, що в користуванні ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик».

Як відомо, Вищий господарський суд 6 жовтня 2015 року залишив мисливські угіддя площею 30,8 тис га у користуванні ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик».

Нинішнім засновником ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик» є киянин Богдан Мотрич. До березня 2016 року фірма була записана на Костянтина Бабака, Костянтина Згару, а також партнер екс-нардепа Віктора Лозінського Вачагана Ростомяна, члена януковичівського клубу «Кедр» генерал-майора Василя Сапка (мав найбільшу частку) і екс-депутат облради Володимира Забелу.

Як писали «Наші гроші», Вачаган Ростомян пов’язаний з Артуром Ростом’яном, на якого після втечі Януковича було переоформлено нерухомість біглого президента на Оболоні.