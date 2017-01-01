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    Суд не дозволив перевірити мисливсько-рибальський клуб «друзів» Януковича

    • Сьогодні, 20:28
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    <span>Гектари лісів, якими користується ТОВ &laquo;Мисливсько-рибальський клуб &laquo;Ярик&raquo;, знаходиться&nbsp;на території Макарівського та Бородянського районів</span>
    Гектари лісів, якими користується ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик», знаходиться на території Макарівського та Бородянського районів

    Правоохоронці вказують на незаконну забудову берега водосховища «Урочище Бабка»

    Фастівській місцевій прокуратурі відмовили у перевірці ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик» щодо дотримання вимог містобудівного законодавства на березі водосховища «Урочище Бабка». Таку ухвалу виніс Бородянський районний суд Київської області 20 грудня.

    З матеріалів справи відомо, що Київська облрада у лютому 2012 року передала 30,8 тис. га «Мисливсько-рибальському клубу «Ярик» в користування мисливські угіддя для ведення мисливського господарства на 49 років.

    Слідство з’ясувало, що на цій територій триває незаконне будівництво зі встановленням бетонного паркану безпосередньо на березі водосховища «Урочище Бабка», з влаштуванням заглибленого фундаменту, з використанням автоміксерів-бетоновозів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження від 22 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України.

    Тому й правоохоронці просили суд надати дозвіл на проведення перевірки додержання вимог містобудівного законодавства та дотримання будівельних норм при проведенні будівельних робіт на території мисливських угідь, що в користуванні ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик».

    Як відомо, Вищий господарський суд 6 жовтня 2015 року залишив мисливські угіддя площею 30,8 тис га у користуванні ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик».

    Нинішнім засновником ТОВ «Мисливсько-рибальський клуб «Ярик» є киянин Богдан Мотрич. До березня 2016 року фірма була записана на Костянтина Бабака, Костянтина Згару, а також партнер екс-нардепа Віктора Лозінського Вачагана Ростомяна, члена януковичівського клубу «Кедр» генерал-майора Василя Сапка (мав найбільшу частку) і екс-депутат облради Володимира Забелу.

    Як писали «Наші гроші», Вачаган Ростомян пов’язаний з Артуром Ростом’яном, на якого після втечі Януковича було переоформлено нерухомість біглого президента на Оболоні.

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