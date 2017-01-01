Суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова

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Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Насірову триває

Солом'янський районний суд Києва відмовив захисту тимчасово усунутому з посади голови ДФС Романа Насірова у задоволенні клопотання про проведення судово-медичної експертизи стану його здоров'я.

«Прошу призначити судово-медичну експертизу, виконання якої доручити Київському міському бюро судово-медичної експертизи, щодо стану здоров'я Романа Насірова», – зачитав клопотання адвокат Олександр Лисак.

За його словами, судмедексперти мають визначити, на які недуги хворіє Насіров та чи може він брати участь у судових засіданнях. При цьому підозрюваний дав дозвіл на дослідження.

У свою чергу сторона обвинувачення – проти задоволення клопотання.

«Якщо я не помиляюсь, то Романа Михайловича (Насірова. – Ред.) навіть відмовилась взяти БСМП (Лікарня швидкої медичної допомоги. – Ред.), тому що не змогла визначити, на що він хворіє», – сказав прокурор Роман Симків.

Він додав, що адвокати мають доводити, що у підозрюваного є захворювання.

«Суд постановив у задоволенні клопотання адвоката Лисака відмовити», – сказав слідчий суддя Олександр Бобровник після повернення з нарадчої кімнати.

Наразі судове засідання триває.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Джерело: УНН