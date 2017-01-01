Суд не дозволив заочно розслідувати роль Клюєва в розгоні Майдану

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Андрій Клюєв

Генпрокуратура відправила підозру Клюєву на неправильну адресу, вважає суддя

Печерський райсуд Києва не дозволив Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування проти екс-секретаря РНБО, екс-глави АП Андрія Клюєва.

Про це йдеться в ухвалі суду.

«Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання ГПУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування повернути слідчому, як таке, що не відповідає вимогам статті 297-2 КПК України», – йдеться в ухвалі суду.

Зазначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

Згідно з документом, ГПУ підозрює Клюєва у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів із застосуванням фізичного насильства, а також в організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Повідомлення про зміну раніше оголошеної підозри Клюєву складене 15 березня 2016 року. Обвинувачення стверджує, що суть підозри полягає у незаконних діях Клюєва на посаді секретаря РНБО, у виконанні протиправної вказівки екс-президента Віктора Януковича щодо розгону активістів Євромайдану у період з 22 по 29 листопада 2013 року.

28 лютого 2014 року Клюєва було оголошено у розшук. СБУ встановила, що Клюєв перебуває на території Росії.

«Суддя Печерського райсуду Віталій Писанець вирішив, що Генпрокуратура направила Клюєву повідомлення про підозру на неправильну адресу. Також суддя вважає, що підозрюваний не перебуває в розшуку у цій кримінальній справі», - зазначається в повідомленні.

Крім того, суд вирішив, що інформація про перебування Клюєва на території РФ є припущенням і документально не підтверджена. У зв'язку із цим суд повернув клопотання Генпрокуратурі як таке, що не відповідає нормам Кримінально-процесуального кодексу.

Джерело: Радіо Свобода