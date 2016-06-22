Суд не зміг обрати запобіжний захід Курченку

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Сергій Курченко

Засідання суду перенесено на невизначений термін у зв'язку з тим, що адвокат Юрій Сухов заявив відвід судді Карабаню

Печерський районний суд Києва не зміг обрати запобіжний захід власнику Східно-європейської паливно-енергетичної компанії (CЄПЕК) Сергію Курченку через відвід судді Володимира Карабаня, заявлений адвокатом олігарха Юрієм Суховим. По це повідомляє ТСН із посиланням на УНІАН.

Засідання Печерського райсуду Києва, під час якого мало слухатися клопотання Генеральної прокуратури про обрання Курченку запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, перенесено на невизначений термін у зв'язку з тим, що адвокат Юрій Сухов заявив відвід судді Карабаню.

Він пояснив цей відвід тим, що, на його думку, суддя має певну змову з прокуратурою, а також додав, що порушено підсудність цієї справи – її має розглядати Подільський суд, бо головне слідче управління Генпрокуратури розташовується в Подільському районі.

Окрім того, Сухов додав, що, на його думку, представники Генпрокуратури не зазначили жодних нових обставин у своєму клопотанні, які доводять необхідність обрання запобіжного заходу для Курченка, і тому його захист вважає, що для обрання запобіжного заходу немає жодних підстав. Із цих самих міркувань Сухов зазначив, що не буде клопотати про дистанційний допит Курченка.

Крім того, він не захотів розголошувати журналістам місце перебування свого клієнта, заявивши, що це адвокатська таємниця. А в разі оприлюднення цієї інформації Генпрокуратура отримає привід для ініціювання заочного засудження Курченка.

Як відомо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував дозвіл на затримання і арешт Сергія Курченка. Водночас суд прийняв нове рішення, яким відмовив у задоволенні клопотання Генпрокуратури про обрання щодо Курченка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 22 березня генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив українському олігарху-втікачу Сергію Курченку підозру у скоєнні злочинів у банківській галузі. Раніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ «Укргазвидобування». У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.