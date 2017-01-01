Суд Нью-Йорка відхилив позов до України на $37 млн

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Судове рішення

У гучному спорі між компанією SI Group Consort LTD та Івано-Франківською ОДА щодо заборгованості за надання послуг зі збирання та утилізації небезпечних відходів суд ухвалив рішення на користь України

Окружний суд США Південного округу міста Нью-Йорк ухвалив рішення на користь держави Україна у справі за позовом компанії SI Group Consort LTD на суму 36,8 млн дол. Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

Компанія SI Group Consort LTD подала позов проти України та Івано-Франківської ОДА з вимогою виконати на території США рішення Господарського суду Івано-Франківської області про стягнення заборгованості за надання послуг зі збирання небезпечних відходів.

Компанія вимагала повернути 36,8 млн дол. за рахунок коштів держави Україна, розміщених у банках США, а також майна та коштів українських державних підприємств на території цієї країни.

Суд визнав, що Україна володіє суверенним імунітетом у даному провадженні та відхилив усі заявлені вимоги позивача.

Нагадаємо, йдеться про гучний спір між компанією SI Group Consort LTD та Івано-Франківською ОДА щодо заборгованості за надання послуг зі збирання та утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу з території міста Калуш, який набув широкого розголосу у ЗМІ.

«Зазначене рішення іноземного суду є показовим з точки зору формування позитивної практики наявності у України судового імунітету від проваджень в національних судах іноземних держав, що базується на положенні загальновизнаної доктрини par in parem non habet imperium – рівний над рівним не має влади, та чинних міжнародно-правових нормах», – зазначають у Мін'юсті.