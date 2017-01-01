Суд обирає Насірову запобіжний захід

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Роман Насіров

Засідання розпочалося із запізненням на 40 хвилин

У неділю, 5 березня, розпочалося засідання суду для обрання запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Онлайн-трансляцію веде Радіо Свобода.

Засідання було заплановане на 10:00 і розпочалося із запізненням на 40 хвилин. Справу слухає суддя Олександр Бобровник.

Пізно ввечері в суботу, 4 березня, Солом'янський районний суд Києва переніс засідання на ранок за клопотанням адвокатів Насірова. Вони наполягали, що стан їхнього підзахисного не дозволяє йому перебувати в суді.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова й оголосили йому підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), що спричинило шкоду державі на суму близько 2 млрд грн. Водночас, адвокат повідомив, що детективи оголошували підозру непритомному Насірову, і він буде скаржитися на незаконне затримання. За словами адвокатів, у Насірова діагностували інфаркт міокарда. Як свідчать висновки Інституту кардіології, глава ДФС хворий на гіпертонію, про інфаркт не йдеться.

Усі подробиці гучної справи навколо Романа насірова ви можете знайти за цим посиланням.