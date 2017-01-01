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    Суд обмежив час ознайомлення з матеріалами справи Януковича

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    Колишній президент Віктор Янукович
    Колишній президент Віктор Янукович

    Суд встановив термін ознайомлення з матеріалами справи 17 днів з моменту оголошення рішення

    Печерський районний суд міста Києва обмежив час ознайомлення з матеріалами справи стосовно обвинувачення Віктора Януковича у державній зраді терміном до 17 днів.

    «Встановити термін ознайомлення з матеріалами справи 17 днів з моменту оголошення рішення», - сказав головуючий суддя Володимир Карабань.

    Повідомляється, що прокурор Руслан Кравченко просив суд надати для ознайомлення 10 днів, у той час коли захист Януковича просив місяць.

    Нагадаємо, ГПУ допитала останнього свідка у справі про держзраду Януковича.

    Джерело: РБК-Україна
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