Суд обрав запобіжний захід третьому з 24 затриманих податківців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд вирішив звільнити Мостіпана під заставу в 1 млн гривень

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва Юрію Мостіпану.

Про це повідомив телеканал «112 Україна».

Зазначається, що суд вирішив звільнити Мостіпана під заставу в 1 млн гривень, зобов'язавши його носити електронний браслет.

Раніше сьогодні Печерський суд відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антіпова, зобов'язавши його носити електронний браслет строком на 2 місяці.

Також суд постановив надіти електронний браслет з можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень на екс-голову Державної податкової служби у Полтавській області Володимира Задорожного.

Сьогодні в ході широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, Департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, були затримані колишні керівники регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ прозвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, в результаті якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.