Суд оголосив перерву у справі Насірова: засідання розпочнеться вранці

Засідання у справі Насірова розпочнеться 27 квітня о 9:45

У засіданні Солом’янського суду Києва, який має розглянути клопотання про продовження запобіжного заходу для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, оголошено перерву.

Про це повідомляє кореспондент Главкому.

Суд пропонував перенести розгляд на 9 ранку четверга. Але адвокати наполягали на розгляді справи зараз, мотивуючи це тим,

Суддя Вікторія Кицюк попросила адвокатів надати документ, який би доводив, що вранці запланована операція і через це не можна перенести засідання на ранок. Адвокати не змогли надати офіційне підтвердження запланованої операції і суддя оголосила перерву у засіданні.

Засідання у справі Насірова розпочнеться сьогодні о 9:45.

Як повідомлялося, Насіров, який прибув на засідання суду, заявив журналістам, що тікати не планує і не планував. «Тому це затримання було незаконним. Жодних підстав мене заарештовувати не було», – сказав він.

Також Насіров розповів, що після завершення справи планує повернутися до роботи на посаді голови ДФС і що йому поки що не повернули паспорти.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

10 квітня Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою колишнього головного податківця Романа Насірова і розпочати досудове розслідування проти детективів НАБУ.

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