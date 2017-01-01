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    Суд оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу Переломі

    • Сьогодні, 01:06
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    Адвокат заявив клопотання про взяття на поруки Переломи рядом народних депутатів

    Солом’янський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для заступника голови НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи у кримінальному провадженні щодо ДП «Схід ГЗК» до 12:00.

    «Суд на місці ухвалив, оголосити перерву в судовому засіданні до 22 квітня 12 години», — сказав слідчий суддя Олександр Бобровник.

    В ході засідання адвокат заявив клопотання про взяття на поруки Переломи рядом народних депутатів.

    «Хотів би звернутися до вас з клопотанням про взяття на поруки його розглядом і перенесенням засідання на ранок», — сказав захисник.

    Крім того суд долучив до матеріалів клопотання характеристику Переломи за підписом голови НАК «Нафтогаз України».

    суд Нафтогаз України адвокат
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