Суд окупантів допитав двох свідків у справі кримського журналіста Семени



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналіст Микола Семена

Свідок заявив, що в матеріалах журналіста містився прямий заклик до блокади півострова, яка «могла б завдати колосальної шкоди мільйонам жителів Криму»

У підконтрольному Кремлю Залізничному районному суді Сімферополя 10 травня триває засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени. Сторона звинувачення допитала решту свідків, заявлених прокурором, і суд приступив до вивчення матеріалів справи.

Як повідомляє Радіо Свобода, серед допитаних 10 травня свідків – Марія Костюк, спеціаліст фонду медичного страхування. Співробітники ФСБ Росії залучили її як поняту при огляді сторінок сайту Крим.Реалії, де був опублікований матеріал Семени, за який російська влада переслідує журналіста.

«Мене залучили як поняту для фіксації оперативно-розшукових заходів. Більше я нічого не пам'ятаю, це було давно», – пояснила Костюк. Відповідаючи на питання, вона розповіла, що влітку 2015 року на вулиці до неї підійшов співробітник ФСБ і запропонував бути понятою у справі Семени. Подробицями справи вона не цікавилася, але протокол огляду сторінок Крим.Реалії підписала.

Пізніше її допитував слідчий, який вів справу журналіста. Костюк у суді заявила, що вона прочитала протокол допиту, але не використовувала технічних термінів, які є в тексті. На питання адвоката Семени Олександра Попкова про те, чи дійсно вона говорила зафіксоване в протоколі допиту, Костюк зазначила, що не пам'ятає. «Це одна справа, у рамках якої було складено протокол. Я лише підтвердила своїм підписом факт присутності на ОРЗ (оперативно-розшукових заходах – КР), я не повинна була називати всі ці назви», – пояснила свідок свій підпис під протоколом, частина якого була написана не з її слів.

Другим свідком виступив Сергій Мєшковой, який назвав себе журналістом.

«Мене викликали на допит у ФСБ, де попросили охарактеризувати Семену і його творчість. Мені зателефонували з ФСБ, запитали, чи я знаю Семену. Я відповів, що так. «Можете прийти?» Прийшов. Мені сказали: «З'явилася низка публікацій на Крим.Реалії, чи вважаєте ви причетним до них Семену?» Я тоді читав Крим.Реалії, багато співпрацював з Семеною, міг припустити, що тексти належать йому», – розповів свідок.

Раніше на допиті Мєшковой охарактеризував статті Семени, як «тенденційні». Свідок також заявив, що в матеріалах журналіста містився прямий заклик до блокади півострова, яка «могла б завдати колосальної шкоди мільйонам жителів Криму».

Після завершення допиту обвинувачення розпочало зачитувати матеріали справи.

7 грудня слідчий в анексованому Криму пред'явив журналісту Миколі Семені звинувачення в остаточній редакції у кримінальному злочині, передбаченому частиною 2 статті 280.1. Кримінального кодексу Росії «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Кримінальна справа, складена слідчими, має шість томів.

На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що у своїх матеріалах реалізовував право на «вільне висловлення думки».

Міністерство закордонних справ України 3 травня закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема Миколи Семени.