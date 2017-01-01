Суд Панами відпустив на поруки засновників компанії Mossack Fonseca

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Суд Панами 11 лютого заарештував засновників компанії Mossack Fonseca

Рамон Фонсека і Юрген Моссака внесли по 500 тис. дол і вийшли на свободу

Суд Панами вчора, 21 квітня, відпустив на поруки Рамона Фонсеку і Юргена Моссаку - засновників компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала скандально відомі офшори.

Про це, з посиланням на їх адвоката повідомило агентство Reuters.

Повідомляється, що Фонсека і Моссака кожен внесли по 500 тис. доларів і вийшли на свободу.

З урахуванням того, що підозрювані у відмиванні грошових коштів підприємці співпрацюють зі слідством, суд вирішив, що підстав побоюватися їх втечі немає, пояснив адвокат.

Під вартою залишився ще юрист компанії.

Нагадаємо, суд Панами 11 лютого заарештував засновників компанії Mossack Fonseca, яка реєструвала скандально відомі офшори. Рамону Фонсеці і Юргену Моссаці пред'явили звинувачення у відмиванні грошей.

У прокуратурі Панами повідомили журналістам, що зібрані дані дозволяють припустити, що Mossack Fonseca може бути визнано кримінальною організацією, створеною для приховування тіньових капіталів і коштів. Розслідуванням її діяльності протягом року займалися прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США.

Також, Mossack Fonseca пов'язана зі скандальним витоком її документів, які могли свідчити про причетність ряду відомих у світі компаній і осіб до використання офшорних схем. Розслідування скандального Панамагейта, як відомо, прокуратурою Панами було призупинено.