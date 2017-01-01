Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід голові ЦВК

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Михайло Охендовський

Апеляційну скаргу розглянуть 9 лютого

Апеляційний суд Києва сьогодні в черговий раз не зміг розглянути апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу голові ЦВК Михайлу Охендовському і переніс засідання на 9 лютого на 13:00. Про це повідомляє телеканал 112 Україна.

На засіданні судді не стали заслуховувати справу. З 21-го грудня, коли Солом'янський суд обрав запобіжний захід Охендовському у вигляді особистого зобов'язання, матеріали справи в Апеляційний суд не надходили.

«Прокурори наполягають на заставі, вона повинна бути більше мільйона, співвідноситься з сумою хабара, в якому його підозрюють. Також прокурори вимагають відсторонити Охендовського від посади голови ЦВК. Вони підозрюють, що відбувається затягування справи», - повідомляє телеканал.

13 грудня 2016 року детективи НАБУ повідомили Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України («Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище»).

Як повідомляв «Главком», сьогодні з’явилась інформація, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура також подала до суду клопотання про накладення арешту на все зареєстроване майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у межах кримінального провадження щодо «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.