Суд переніс розгляд апеляції у справі Мартиненка

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Микола Мартиненко

Від Солом'янського суду не надійшли матеріали у справі Мартиненка

Апеляційний суд Києва переніс скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відмовив САП у застосуванні до колишнього народного депутата Миколи Мартиненка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 300 млн грн застави, у на 10 годину 12 травня.

Апеляційну скаргу, за повідомленням суддів, було перенесено через те, що від Солом'янського суду не надійшли матеріали у справі Мартиненка.

Нагадаємо, 22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

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Джерело: УНН