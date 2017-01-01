Суд переніс розгляд позову Корольової до СБУ на середину червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд взяв перерву для ознайомлення з матеріалами справи

Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову російської співачки Наташі Корольової (Наталії Поривай) до Служби безпеки України на 15 червня. Про це Укрінформу повідомили в суді.

«Перерва необхідна для ознайомлення з матеріалами справи», - зазначили в суді.

Як повідомляв «Главком», СБУ заборонила Корольовій в’їзд до України на 5 років.

Пізніше Корольова попросила Окружний адміністративний суд Києва скасувати їй заборону на в'їзд в Україну.

Судові засідання у цій справі проходять у закритому режимі.