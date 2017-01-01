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    Суд переніс розгляд позову Корольової до СБУ на середину червня

    • Сьогодні, 15:16
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    Суд взяв перерву для ознайомлення з матеріалами справи

    Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову російської співачки Наташі Корольової (Наталії Поривай) до Служби безпеки України на 15 червня. Про це Укрінформу повідомили в суді.

    «Перерва необхідна для ознайомлення з матеріалами справи», - зазначили в суді.

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    Як повідомляв «Главком», СБУ заборонила Корольовій в’їзд до України на 5 років. 

    Пізніше Корольова попросила Окружний адміністративний суд Києва скасувати їй заборону на в'їзд в Україну.

    Судові засідання у цій справі проходять у закритому режимі.

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