Суд переніс розгляд позову Корольової до СБУ на середину червня
- Сьогодні, 15:16
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Суд взяв перерву для ознайомлення з матеріалами справи
Окружний адміністративний суд Києва переніс розгляд позову російської співачки Наташі Корольової (Наталії Поривай) до Служби безпеки України на 15 червня. Про це Укрінформу повідомили в суді.
«Перерва необхідна для ознайомлення з матеріалами справи», - зазначили в суді.
Як повідомляв «Главком», СБУ заборонила Корольовій в’їзд до України на 5 років.
Пізніше Корольова попросила Окружний адміністративний суд Києва скасувати їй заборону на в'їзд в Україну.
Судові засідання у цій справі проходять у закритому режимі.