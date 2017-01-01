Суд переніс засідання у справі Януковича на 16 червня

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Віктор Янукович з адвокатов Віталієм Сердюком

Захист Януковича відмовився від суду присяжних

Оболонський районний суд Києва переніс розгляд підготовчого засідання у кримінальному провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича на 16 червня. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев’ятко.

Під вас засідання адвокат Віталій Сердюк попросив суд перенести розгляд справи у зв’язку з закінченням робочого дня.

Прокурори виступили категорично проти цього і запевнили, що засідання має бути продовженим.

Однак суддя, враховуючи, що в адвоката сів голос, а також відпустку адвоката за кордоном, переніс розгляд кримінального провадження на 9 годину 16 червня.

Захист також виступив за розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у складі трьох професійних суддів без залучення присяжних.

«Якщо надійшла від суду пропозиція висловити думку щодо складу суду присяжних, захист наполягає на тому, щоб розгляд всі питань, пов’язаних з цією справою, в тому числі підготовчого засідання, проводився винятково у складі трьох професійних суддів без залучення присяжних суддів», — сказав він.

Сердюк пояснив, що майже 70% присяжних-суддів, які оголошені на сайті КМДА, це особи, котрі раніше працювали у правоохоронних органах.

Як відомо, обвинуваченому у держзраді екс-президенту України Віктору Януковичу забезпечено право участі у дистанційному судовому провадженні.

Раніше Янукович заявив про бажання взяти участь у суді і поставив свої умови.

В березні прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно Януковича. Його підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Оболонський суд Києва 4 травня розпочав підготовче засідання у справі про держзраду Януковича.









Джерело: УНН