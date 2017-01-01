Суд попіклувався, щоб терористу Брейвіку, який вбив 77 людей, не було самотньо у в'язниці

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Андерс Брейвік

За гроші платників податків до терориста приходить людина, яка з ним спілкується

Влада Норвегії постаралися зробити все, щоб компенсувати терористові Андерсу Брейвіку, який відбуває довічне ув’язнення, дефіцит спілкування. Про це повідомив адвокат уряду Фредрік Сейерстед, виступаючи в суді в норвезькій в'язниці Шиен, пише ТАСС.

«Служба з нагляду за виправними установами не повинна шукати приватних осіб, які хотіли б відвідувати Брейвіка. Її завдання - вжити заходів щодоо компенсації нестачі спілкування, і вона це зробила», - вказав Сейерстед.

За його словами, завдяки діям влади у злочинця з'явився приятель, який відвідує його. Щоправда, йому платять за це гроші. «Брейвік мав кілька пропозицій про те, щоб до нього приходила людина з Червоного Хреста. Але він відкинув їх з ідеологічних причин», - додав представник звинувачення.

Захист терориста продовжує вимагати пом'якшення умов утримання злочинця. Брейвік заявив, що його радикальні погляди посилилися на тлі ізоляції від зовнішнього світу.

Як повідомлялось, утримання у в'язниці норвезького терориста Андерса Брейвіка коштує понад півмільйона євро на рік. В'язниці доводиться витрачати на терориста по 5 млн норвезьких крон на рік (близько 550 тис. євро) тільки на те, щоб підтримувати умови вкрай високої безпеки, в яких він утримується.