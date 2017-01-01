Суд посилив запобіжний захід екс-чиновнику УЗ, який влаштував резонансну ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Федорка позбавили права керувати транспортними засобами на три роки

Апеляційний суд розглянув і частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури Київської області про скасування рішення суду першої інстанції в частині покарання у вигляді позбавлення права керувати транспортними засобами на три роки стосовно екс-директора вантажних перевезень і логістики «Укрзалізниці» Івана Федорка, повідомляє прес-служба прокуратури.

«За результатами апеляційного розгляду судом частково задоволено апеляційну скаргу прокурора і виголошено новий вирок, яким обвинуваченого позбавлено права керувати транспортними засобами на три роки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 липня Федорко за кермом Audi Q7 врізався в автомобіль фотокореспондента Макса Левіна, в якому перебували його син і дружина. У лобовому зіткненні серйозно постраждали дружина і син Левіна, з численними переломами їх доправили до лікарні. У дитини діагностували забій головного мозку.