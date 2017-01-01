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    Суд повторно відсторонив від роботи патрульного Олійника

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    Підозрюваний у вбивстві поліцейський Сергій Олійник
    Підозрюваний у вбивстві поліцейський Сергій Олійник

    За клопотанням прокуратури Олійнику обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на два місяці

    Голосіївський районний суд Києва повторно відсторонив від посади патрульного поліцейського Сергія Олійника, підозрюваного у вбивстві 17-річного підлітка під час переслідування автомобіля BMW в ніч на 7 лютого 2016 року. Про це на своїй сторінці в Facebook написала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

    За її словами, на засіданні у вівторок суд задовольнив клопотання прокуратури і на 2 місяці усунув Олійника від посади.

    Окрім того, за клопотанням прокуратури Олійнику обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на такий же термін.

    Нагадаємо, ЗМІ напередодні повідомили, що поліцейський Сергій Олійник, якого обвинувачують у навмисному вбивстві 17-річного пасажира BMW, поновився на роботі в Нацполіції.

    Прокуратура попросила суд відсторонити від посади патрульного Олійника.

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