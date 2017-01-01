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    Суд позбавив російського сенатора звання «Почесний харків'янин»

    • Сьогодні, 07:51
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    Олександр Шишкін
    Олександр Шишкін

    Олександр Шишкін голосував за введення в Україну російських військ

    Дзержинський районний суд задовольнив позов прокуратури і позбавив звання «Почесний харків'янин» російського сенатора Олександра Шишкіна. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області у Facebook.

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    Зазначається, що Шишкін голосував за введення російський військ в Україну.

    «Після нескінченних поневірянь по судах: суд першої інстанції, апеляція, касація і нарешті знову районний. Спасибі, судді Штих, яка почула аргументи прокуратури і винесла законне рішення», - йдеться в повідомленні прокуратури.

    Звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоюється людям, які внесли вагомий внесок у розвиток міста.

    До слова, у вересні 2015 року Олександр Шишкін потрапив до списку санкцій РНБО, йому заборонений в'їзд в Україну, а його активи в нашій країні підлягають блокуванню.

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