Суд позбавив російського сенатора звання «Почесний харків'янин»

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Олександр Шишкін

Олександр Шишкін голосував за введення в Україну російських військ

Дзержинський районний суд задовольнив позов прокуратури і позбавив звання «Почесний харків'янин» російського сенатора Олександра Шишкіна. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області у Facebook.

Зазначається, що Шишкін голосував за введення російський військ в Україну.

«Після нескінченних поневірянь по судах: суд першої інстанції, апеляція, касація і нарешті знову районний. Спасибі, судді Штих, яка почула аргументи прокуратури і винесла законне рішення», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоюється людям, які внесли вагомий внесок у розвиток міста.

До слова, у вересні 2015 року Олександр Шишкін потрапив до списку санкцій РНБО, йому заборонений в'їзд в Україну, а його активи в нашій країні підлягають блокуванню.